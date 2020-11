Avatar, il misterioso gioco Ubisoft è stato rimandato al 2022

Un gioco su Avatar è in sviluppo presso Ubisoft, cosa che forse non è proprio nota a tutti considerando quanto poco si sappia del titolo in questione, ma evidentemente continuerà ad essere un oggetto misterioso ancora per un po' visto che è stato rimandato al 2022.

Il gioco di Avatar è in sviluppo presso Massive, il team responsabile di The Division, e dovrebbe essere una produzione di notevole calibro all'interno di Ubisoft, sebbene se ne sia parlato poco. Sappiamo che è legato alla serie di film cinematografici, condividendone lo stesso universo, ma non sappiamo bene in che modo.

Il gioco è stato spostato all'anno fiscale 2022, ovvero la sua uscita dovrebbe andare a piazzarsi da qualche parte dopo aprile 2022. D'altra parte, anche Avatar 2, il nuovo film di James Cameron, è andato incontro a un altro spostamento, andando a piazzarsi verso dicembre 2022, cosa che potrebbe essere legata anche al posticipo del gioco.

Il primo annuncio di questo misterioso gioco risale al 2017, addirittura, ma da allora non se n'è praticamente saputo nulla, dunque attendiamo informazioni che, a questo punto, potrebbero arrivare parecchio in là nel tempo.

D'altra parte, dal report finanziario di Ubisoft è emerso anche che Far Cry 6 e Rainbow Six Quarantine sono stati rimandati oltre marzo 2021, cosa che probabilmente ha colpito più duramente il pubblico videogiocante.