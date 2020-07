Avatar 2 e il nuovo Star Wars rinviati di un anno da Disney, ecco le nuove date

Avatar 2 e il nuovo Star Wars sono stati rinviati di un anno da Disney: le nuove date di uscita delle due pellicole sono state fissate rispettivamente al 16 dicembre 2022 e al 22 dicembre 2023.

Realizzati con un budget da un miliardo di dollari, i sequel di Avatar si alterneranno a quelli di Star Wars a partire appunto dalla fine del 2022, secondo un calendario che a quanto pare è già stato stabilito.

Vedremo dunque Avatar 2 il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2024, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028, mentre i prossimi capitoli di Star Wars debutteranno nelle sale il 22 dicembre 2023, il 19 dicembre 2025 e il 17 dicembre 2027.

Sempre in casa Disney, anche il live action di Mulan è stato rinviato a data da destinarsi: non compare più nel calendario di quest'anno, sebbene si fosse deciso di posticiparlo ad agosto per via dell'emergenza sanitaria.

Per quanto concerne le altre celebri pellicole che hanno dovuto dovuto fare i conti con questa situazione, è impossibile non citare Tenet, prima rimandato ad agosto e poi in maniera indefinita.