One Piece, Nami torna in azione nel cosplay di gaia_giselle

Nuovo giorno, nuovo cosplay: oggi venerdì 24 luglio 2020 è il turno dell'abile cosplayer gaia_giselle e del suo lavoro dedicato alla bellissima Nami di One Piece, celeberrimo manga e anime di Eiichiro Oda. Pronti per i dettagli?

La cosplayer gaia_giselle è particolarmente attiva nel settore, e non è la prima volta che la vediamo rivestire i panni di Nami. Comunque, il cosplay che vi proponiamo oggi è particolare, anche solo per via dell'acceso colore dei capelli, come potrete notare: pare che la ragazza abbia voluto concentrarsi su un primo piano che mettesse in risalto il suo aspetto fisico. Non saremo noi a fargliene una colpa.

Interpretazione del personaggio e accessori utilizzati, comunque, sono quelli giusti per "rendere" la Nami di Eiichiro Oda. Voi in particolare cosa ne pensate, del costume di oggi? Trovate una sua immagine poco più avanti, in calce all'articolo. Tra l'altro la protagonista è di Brescia, quindi orgoglio italiano.

