Unieuro, volantino Sottocosto: offerte su PS4 Pro e Nintendo Switch Lite

Unieuro ha lanciato il suo nuovo volantino Sottocosto, con offerte valide fino al 2 agosto che consentono di acquistare, fra le altre cose, PS4 Pro e Nintendo Switch Lite.

PlayStation 4 Pro è disponibile al prezzo standard di 399,99 euro, ma il pacchetto include una copia di Call of Duty: Infinite Warfare e un gioco della linea PlayStation Hits a scelta.

Per quanto riguarda invece Nintendo Switch Lite, la console portatile è disponibile in promozione a 229,99 euro nelle tre colorazioni, nell'ambito di un bundle che include anche una copia di Paper Mario: The Origami King.

A proposito di vendite abbinate, le offerte del volantino Unieuro consentono anche di acquistare un controller DualShock 4 al prezzo di 69,99 euro, ma con in regalo una ricarica PlayStation Network da 20 euro.

Per controllare tutti i prodotti sottocosto, che come detto includono anche un'ampia varietà di televisori, smartphone e altri dispositivi elettronici, vi basterà visitare questa pagina.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione dell'articolo.