Call of Duty: Warzone, come disattivare l’audio degli altri giocatori facilmente

Call of Duty: Warzone piace davvero a tutti, tanto che il numero di giocatori complessivo del Battle Royale di Activision sembra essere in aumento. Questo però non significa che ogni singolo utente incontrato nelle partite sia per forza di cose simpatico o piacevole da ascoltare, se possiede un microfono e un paio di cuffie. Ecco allora come disattivare l'audio degli altri giocatori facilmente.

Appena iniziata una partita, di solito chi possiede un microfono comincia a parlare: seguono saluti, a volte anche molto insistenti, o semplicemente offese, a causa di persone maleducate. Insomma, vale la pena cessare immediatamente con tutta quella confusione e disattivare l'audio degli altri presenti: loro continueranno a parlare, ma almeno voi non li sentirete. Poi, se vorrete, potrete fare amicizia e parlare con gli hacker a gesti, ma questo è un altro discorso.

Una prima procedura: una volta iniziata la partita, recatevi nelle Impostazioni, quindi alla sezione Audio; a questo punto scorrete tutte le voci verso il basso fino a trovare Opzioni chat vocale. Qui di default troverete l'opzione che consente a tutto il team di poter parlare, ma anche le voci "Silenzia tutti" (Mute All) , "Silenzia tutti eccetto gli amici", "Silenzia tutti eccetto il party". Scegliete quella di vostro interesse.

C'è anche un altro modo per disattivare l'audio dei giocatori di Call of Duty: Warzone, forse anche più rapido del precedente. Eseguendo il comando "Esci" dalla tastiera (oppure Opzioni su PlayStation 4) vedrete un piccolo di menù di gioco sulla sinistra. Alla voce Punteggi noterete la presenza dei nickname di tutti i presenti nella partita: selezionando utente per utente, sarà possibile disattivare o ri-attivare la sua chat vocale. Comodo, no?

Concludiamo questo articolo ricordandovi che la Stagione 5 d i Call of Duty: Warzone è dietro l'angolo: siete pronti? Una testata nucleare potrebbe presto colpire la mappa di gioco.