Vodafone Happy Friday, premi e regali di venerdì 24 luglio 2020

Come ogni venerdì che si rispetti, anche nella giornata di oggi venerdì 24 luglio 2020 torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday. Ricordiamo ai più distratti che si tratta del programma fedeltà dell'operatore rosso italiano, con premi e regali a cadenza settimanale per tutti gli iscritti. Vediamo quelli di oggi, appunto.

Il primo regalo del Vodafone Happy Friday del 24 luglio 2020 consiste in uno sconto del 30% per l'acquisto di un prodotto nelle profumerie Douglas o sul sito ufficiale. Questo sconto sarà valido, comunque, fino al prossimo 2 agosto 2020, quindi avrete un po' di giorni per decidere cosa acquistare.

Il secondo regalo è più a tema estivo: consiste in uno sconto fino a 10 euro per l'acquisto di un biglietto d'ingresso all'Aquafan di Riccione (utilizzabile però a stretto giro, fino al prossimo 31 luglio 2020).

Restano identiche, invece, le modalità di ottenimento dei due premi (potrete sceglierne uno solo però): e cioè avviare la vostra app MyVodafone, selezionare la voce Happy Friday, infine disegnare il simpatico smile. Voi quale bonus sceglierete? Intanto Very Mobile ha lanciato la sua nuova offerta, sfidando iliad.