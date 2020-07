Very Mobile sfida iliad: minuti, SMS e 100GB a 6,99 euro

Nella giornata di oggi, giovedì 23 luglio 2020, Very Mobile ha deciso di sfidare iliad apertamente: difatti adesso i nuovi clienti potranno attivare la Very 6,99 anche provenendo dall'operatore francese. Prima, invece, non era possibile.

Analizzando i contenuti dell'offerta di Very Mobile capirete in cosa consiste la sfida, e perché si tratta di un pacchetto molto conveniente. Very 6,99 propone minuti illimitati, SMS illimitati, 30GB a 4,99 euro al mese; oppure minuti ed SMS illimitati e poi 100 GIGA a 7,99 euro al mese. In entrambi i casi il costo di attivazione è pari a 5 euro.

Ma attenzione: provenendo da iliad entrambe le offerte potranno essere sottoscritte al prezzo di 6,99 euro al mese, godendo degli stessi contenuti. Si pone dunque un problema tecnico per i clienti iliad che erano già passati a Very Mobile nelle scorse settimane, con la Very 7,99: riceveranno tutti un rimborso di 1 euro per il primo mese, e a partire da agosto 2020 passeranno a Very 6,99 euro (con 100 GIGA) senza altri costi.

Insomma, pare che Very Mobile abbia pensato davvero a tutto, non trovate? Intanto iliad sta lavorando al suo debutto nel mercato della linea fissa e della fibra ottica.