Fortnite, Esploratrice Galaxy: la data di lancio nel negozio svelata in anticipo

Sabato 25 e domenica 26 luglio 2020 si terrà su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 il torneo Galaxy Cup, anche noto come Torneo Galassia. I giocatori sono in fibrillazione, perché permetterà di vincere (ad alcuni, non a tutti i partecipanti) la skin Esploratrice Galaxy. Cioè la skin galaxy in versione femminile.

E tuttavia, non si tratterà di una ricompensa esclusiva: vi avevamo già accennato il fatto che, in seguito, la skin Esploratrice Galaxy sarebbe arrivata anche nel negozio di gioco a pagamento. Solo che non sapevamo esattamente quando lo avrebbe fatto: adesso, invece, possediamo direttamente la data di debutto di questi contenuti.

Merito di Hypex, celebre dataminer e leaker del Battle Royale di Epic Games. Ha avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con un creatore di contenuti vicino agli sviluppatori di Fortnite, ottenendo così una data: il 31 luglio 2020, cioè il venerdì della prossima settimana. Sarà il giorno in cui l'Esploratrice Galaxy, con set di accessori annesso, verrà proposta a pagamento nel negozio di Fortnite, rimanendoci poi per tutto il weekend.

Per quanto riguarda i prezzi, sappiamo che la skin costerà 20 euro (2000 V-buck), ma bisognerà aggiungere anche il costo di tutti gli altri accessori: dunque si supereranno facilmente i 30 euro complessivi. Tuttavia il problema non è neppure tanto questo, quanto il fatto che la skin (secondo alcuni) sarebbe dovuta rimanere un contenuto esclusivo per i partecipanti al torneo Galaxy Cup.

The Galaxy Scout Bundle will be in the Item Shop on the 31st!

(Via: @rolandgt___, he has the skin early) — HYPEX (@HYPEX) July 23, 2020