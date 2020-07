Fortnite Coppa Galaxy, chi non vincerà la skin potrà pagarla 20 euro

La Coppa Galaxy di Fortnite Battaglia Reale sta arrivando: si tratta di un torneo molto esclusivo, che permetterà ad alcuni fortunati giocatori di mettere le mani in anteprima sulla skin Galaxy Scout, tradotta in italiano come Esploratrice Galaxy. Ma ecco il bello, che abbiamo appreso nelle ultime ore: se non vincerete la skin, potrete comunque pagarla.

Ebbene sì, Epic Games ha specificato che l'Esploratrice Galaxy sarà il premio più ambito del torneo Coppa Galaxy di Fortnite Capitolo 2, ma anche che in un secondo momento arriverà nel negozio di gioco a pagamento. Dunque se non siete abbastanza bravi da ottenerla gratis con il posizionamento, basterà pagarla... 20 euro. Sì, costerà venti euro.

Apprendiamo il prezzo della skin grazie all'aggiornamento 13.30 di Fortnite Capitolo 2, disponibile proprio a partire da oggi 21 luglio 2020. Nei file di gioco Epic Games ha aggiunto la skin Galaxy femminile, registrandola con la rarità Leggendaria: dunque nel negozio di gioco verrà proposta a 2000 V-buck, 20 euro al cambio.

Questo senza contare gli altri accessori del set, cioè piccone / strumento raccolta, deltaplano e copertura. A conti fatti, se vorrete comprare proprio tutto, dovreste spendere circa 30 euro, forse qualcosa in più. Una somma davvero notevole, che però non deve stupire: la skin Galaxy è la più nota e prestigiosa di Fortnite sin dal lancio del titolo, probabilmente.

Ecco le immagini in anteprima del set Galassia, disponibile come premio del torneo di questo fine settimana e in un secondo momento per l'acquisto all'interno del gioco:

All galaxy scout cosmetics are dropping in item shop later pic.twitter.com/4NaGP2s7oZ — F_E_A_R (@H_A_S_09) July 21, 2020