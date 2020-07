Bloodstained: Curse of the Moon 2 e altri giochi nei voti di Famitsu

Bloodstained: Curse of the Moon 2 è uno dei giochi recensiti nell'ultimo numero della storica rivista Famitsu, il 1651. Mancano delle eccellenze, ma ci sono tanti buoni titoli, come Fairy Tail (32/40), Marvel's Iron Man VR (32/40), Root Film (32/40) e il già citato titolo di Inti Creates (32/40). Il gioco migliore del mese è Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON per PS4 (33/40), che chissà se arriverà mai dalle nostre parti. Per il resto non c'è molto altro da segnalare, visto che, come già detto, mancano grossi nomi.

Ma ora bando alle ciance e leggiamo l'elenco completo dei voti di Famitsu di questa settimana: