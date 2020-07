Rock of Ages 3: Make & Break, la recensione

La software house cilena Ace Teams creò Rock of Ages quasi per ispirazione divina (il vino c'entra sicuro, mentre il resto è pura e semplice iperbole). Dopo Zeno Clash sentì evidentemente il bisogno di guardare in una direzione completamente opposta. In fondo lo studio che aveva realizzato uno dei più convincenti picchiaduro in prima persona di sempre, infilandolo in un mondo che sembrava uscito da un quadro dipinto a quattro mani da un surrealista e un simbolista, bollito poi in un pentolone di realismo magico e servito su di un vassoio metafisico, non poteva starsene fermo a monetizzare sfruttando quanto appena fatto (ci proverà con Zeno Clash 2 ottenendo scarsi risultati). I soldi a disposizione non erano moltissimi, ma Zeno Clash aveva comunque venduto bene, rendendo lo studio finanziariamente solido, e le idee erano tante.

Da chissà quale brainstorming venne fuori un concept strambo quanto vincente: un miscuglio tra Marble Madness, un gioco di corse e un tower defense in cui dei personaggi storici e mitologici, rappresentati attraverso la loro iconografia classica trasfigurata in commedia stile Monty Python, si fanno la guerra a sassate... letteralmente. L'obiettivo del gioco è infatti quello di lanciare un macigno lungo un percorso più o meno tortuoso, per arrivare a colpire il portone della roccaforte dell'avversario di turno. Vince chi riesce a schiacciare per primo l'altro. Rock of Ages 3: Make & Break, l'oggetto di questa recensione, non si discosta moltissimo da questa formula, anzi la riprende in pieno, ma la trasla verso una visione più moderna del videogioco, e probabilmente più conformista, che indica come fulcro del pacchetto non più la campagna, ma l'editor di livelli, quindi la condivisione, nonché l'accumulo di modalità.

Del resto è già il sottotitolo "Crea e Rompi" a suggerire che qualcosa è cambiato. Per tutto il tempo passato a giocare l'impressione è stata quella di un titolo con ambizioni competitive, in cui gli elementi narrativi, pur presenti, si sono trasformati in una specie di firma del morto, per un'esperienza che è diventata solo d'appoggio, nonostante il tocco di ACE Team sia innegabilmente presente.

In un certo senso Rock of Ages 3 è puro istinto di sopravvivenza: l'opera che ti aspetti da chi ha provato a rimanere se stesso ma così facendo è stato premiato da vendite scarsissime e critiche spesso immotivate.