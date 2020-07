Shin Megami Tensei 5 potrebbe essere un sequel di Shin Megami Tensei: Nocturne?

La debole fiammella di speranza è tornata ad accendersi tra gli appassionati di Shin Megami Tensei grazie al Direct Mini del 20 luglio: non solo l'attesissimo quinto capitolo è tornato a mostrarsi con tanto di finestra di lancio ma, a sorpresa, anche la remaster di Shin Megami Tensei III: Nocturne sia per Nintendo Switch sia per PlayStation 4 con tanto di edizione da collezione. Passato il genuino entusiasmo per un ritorno più concreto della serie di quanto sia stato negli ultimi tempi, fra brevi notizie e piccoli bocconi di aggiornamento sullo sviluppo, ha iniziato a sorgere il sospetto - in senso buono - che l'annuncio di questi due giochi assieme non sia poi così casuale: Nocturne è sicuramente uno dei capitoli più apprezzati della saga, se non addirittura il migliore, quindi da un certo punto di vista dovendo scegliere una remaster è il candidato migliore. Il punto però è, ce n'era davvero bisogno? Shin Megami Tensei 5 basta da solo a orientare verso di sé tutti i riflettori, soprattutto perché andrà a offrire qualcosa di nuovo, dunque perché l'idea di proporre una versione in alta definizione del terzo capitolo? Il sospetto è questa non sia una semplice casualità ma un suggerimento, nemmeno troppo velato, che Shin Megami Tensei V possa essere un seguito di Shin Megami Tensei: Nocturne, precisamente del True Demon Ending che proprio questa director's cut ha introdotto nel 2004 - ricordiamo che l'originale risale all'anno precedente. Si tratta ovviamente di supposizioni, non avendo Atlus ancora diramato nulla al di fuori del trailer, ma proprio all'interno di quest'ultimo si notano alcuni dettagli interessanti.



La fine è il principio Citando parzialmente la serie televisiva Dark, quando si parla di Shin Megami Tensei III: Nocturne non c'è punto migliore da cui partire della conclusione. Il terzo capitolo è stato nel complesso una consolidazione e al contempo revisione dell'identità della serie; rispetta l'eredità dei titoli precedenti conquistando al contempo un'estetica e una complessità generale che questi mancavano, ma è nel finale che raggiunge il suo picco massimo. I capitoli principali hanno sempre offerto finali multipli, ottenibili allineandosi con la posizione ideologica delle due fazioni in gioco - angeli e demoni - per ricostruire il mondo a loro immagine e somiglianza. Come spesso accade quando si presentano più conclusioni, una di queste finisce per essere riconosciuta come quella canonica o veritiera: il primo capitolo sceglie la neutralità cercando di bilanciare una visione "dittatoriale" dello stato di diritto celeste e la più informe libertà dovuta al caos; il secondo invece preferisce allinearsi con il caos, segnando così la liberazione terrena per tutti coloro che si sentivano oppressi da Dio. Shin Megami Tensei III: Nocturne entra a gamba tesa con il suo True Demon Ending (omesso dall'originale versione pubblicata nel 2003) e rifiuta questa lineare scala di allineamento, rigettando il concetto stesso di doversi affiliare all'una o all'altra parte, persino nel mezzo, per spezzare questo continuo ciclo di distruzione e rinascita riportando così l'universo al suo iniziale stato di caos primordiale. Un'azione che non passa certo inosservata agli occhi di Dio, furioso con il protagonista al punto tale da maledirlo per l'eternità: il suo destino sarà rimanere intrappolato in un eterno susseguirsi di sofferenza, morte e rinascita, obbligato ad assistere alla creazione e distruzione di ciascun mondo senza la possibilità di influenzare l'esito. Nonostante il suo destino, il protagonista ha il supporto di Lucifero e ne diventa il generale, pronto a guidarne le armate contro YHVH per sconfiggerlo definitivamente.