Pac-Man: i Gorillaz dedicano il loro ultimo brano all'icona dei videogiochi

I Gorillaz dedicano il quinto brano del loro nuovo concept Song Machine a Pac-Man. Nonostante la sua stella non brilli più come in passato, la "pallina gialla" di Bandai Namco è ancora una delle più celebri e amate icone dei videogiochi mondiali.

La nuova traccia e il video musicale dei Gorillaz sono intitolati "PAC-MAN". Questa canzone, una meraviglia audio-visiva piena di sonorità nostalgiche, presenta la collaborazione con il rapper americano, pluri-candidato ai Grammy, ScHoolboy Q e un video ispirato dall'iconico gioco arcade, poi arrivato in un'infinità di forme e conversioni anche su console, PC e dispositivi mobile.

Questa nuova canzone coincide con il 40esimo anniversario di Pac-Man che cade quest'anno e sottolinea, ancora una volta, il fascino senza tempo di questa icona.

"PAC-MAN" è il quinto episodio di "Song Machine", il nuovo concept di una delle band più innovative. "Song Machine" vedrà i Gorillaz collaborare con una serie di artisti in continua evoluzione, registrati dal vivo ai Kong Studios insieme ai membri della virtual band 2D, Murdoc Niccals, Noodle, Russel Hobbs.

Cosa ve ne pare di questa nuova canzone? Di seguito vi proponiamo il video realizzato dalla band.