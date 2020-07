Dragon Ball, Bulma armata in un campo di grano nel cosplay di hiyartist

La nuova settimana è cominciata, e bisogna da subito iniziare a viverla con la marcia giusta: quale modo migliore di un cosplay dedicato al mondo degli anime e dei manga? Oggi 20 luglio 2020 vogliamo proporvi qualcosa di molto originale: un costume della Bulma di Dragon Ball, d'accordo, ma tutto particolare.

La cosplayer hiyartist ha realizzato un cosplay che ha per protagonista Bulma armata in un campo di grano. La descrizione può far sorridere, ma è perfettamente calzante: si tratta di una interpretazione che in qualche modo tiene conto dei primi look di Bulma nel manga di Dragon Ball (celebre opera di Akira Toriyama), soprattutto di quelle illustrazioni occasionali e tavole separative tra i vari capitoli, in cui determinati personaggi indossavano abiti molto differenti da quelli abituali.

Questa Bulma ha dunque le armi e sembra presa dalla ricerca delle sfere del drago; la parrucca non è eccezionale né acconciata, ma indumenti, accessori e abbigliamento invece sono ben realizzati e calzanti. Tutto questo vi sarà noto dando un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata, in calce all'articolo. E sempre all'interno dell'articolo potrete lasciare un bel commento: cosa ne pensate di questo costume?

Prima di salutarci permetteteci di ricordarvi gli ultimi cosplay a tema manga, anime, videogames e serie TV disponibili sulle nostre pagine: