MediaWorld, tornano gli XDays con offerte su PS4, Nintendo Switch e giochi

MediaWorld lancia nuovamente gli XDays, con una serie di offerte su PS4, Nintendo Switch e diversi giochi, valide fino al 29 luglio esclusivamente online.

È possibile acquistare una PlayStation 4 nel modello da 500 GB a 264,99 euro anziché 299,99, mentre per quanto riguarda Nintendo Switch sono disponibili le versioni Rosso Neon / Blu Neon e Grigia per 299,99 euro anziché 329.

Passando ai giochi, abbiamo titoli come Borderlands 3 a 20,99 euro anziché 69,99, Red Dead Redemption 2 a 35,99 euro anziché 69,99, oppure Death Stranding a 49,99 euro anziché 69,99.

Per le produzioni Nintendo Switch ci sono invece Animal Crossing: New Horizons a 49,99 euro anziché 59,99, Pokémon Spada a 49,99 euro anziché 59,99, The Legend of Zelda: Link's Awakening a 46,99 euro anziché 59,99 o Luigi's Mansion 3 a 49,99 euro anziché 59,99.

