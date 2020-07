Fortnite, un trucco permette di rianimare i compagni immediatamente

Nelle scorse ore alcuni giocatori di Fortnite Capitolo 2 hanno trovato un modo per rianimare i compagni immediatamente. L'exploit sembra tuttora funzionante, e ve ne parliamo in questo rapido articolo: in questo modo potrete sfruttarlo a vostro vantaggio; o comunque, se onesti, saprete per quale motivo il nemico che avete appena atterrato è già nuovamente pronto a combattere.

Il trucco per rianimare i compagni di Fortnite immediatamente è stato scoperto dallo YouTuber OrangeGuy, che ne ha anche mostrato l'utilizzato ai suoi follower. Tanto per cominciare è necessario che il compagno di squadra che deve essere rianimato subito indossi un dorso decorativo con animaletto: cagnolini, camaleonti, il nuovo gufo di Jules, uno vale l'altro. Ma deve esserci un Piccolo Amico equipaggiato.

A questo punto, il giocatore con l'animaletto finirà tramortito a terra; il compagno che avrà il compito di rianimarlo si collocherà frontalmente, guardando verso la sua testa. E ora, se il trucco entrerà in funzione, comparirà un comando istantaneo per rianimare il compagno: non sarà quindi necessario attendere i soliti dieci secondi per l'animazione prevista.

Ricapitoliamo la procedura per attivare il trucco su Fortnite:

Il compagno da rianimare deve indossare un dorso decorativo con animaletto (per esempio il gufo Ohm, presente nel Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3)

Una volta che il compagno finisce a terra, il giocatore col compito di rianimarlo deve collocarsi anteriormente, dal lato del suo capo

Il comando per rianimare sparirà brevemente, poi tornerà al suo posto

Una volta eseguito il comando, il compagno verrà rianimato immediatamente