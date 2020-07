PS5, prezzo e preorder imminenti? Trovati riferimenti sullo shop ufficiale PlayStation

A quanto pare l'annuncio del prezzo e l'apertura dei preorder di PS5 sono imminenti: alcuni utenti hanno trovato dei riferimenti precisi nel codice dello shop ufficiale PlayStation.

Lo store PlayStation Direct, non disponibile in Italia, ha infatti visto l'introduzione di frasi come "Puoi acquistare solo una versione di PS5, con disco o digitale. Hai già aggiunto una PS5 al tuo carrello", che lasciano intendere appunto la possibilità di prenotare una sola PlayStation 5 sul sito.

Sappiamo che la data di apertura dei preorder di PS5 non verrà annunciata all'ultimo momento, ed è proprio per questo che un annuncio in tal senso potrebbe essere imminente, considerati gli aggiornamenti dello shop ufficiale PlayStation.

Nel codice del sito si fa inoltre menzione di icone speciali e marker per contrassegnare i giochi PS4 retrocompatibili con la nuova console, icone che tuttavia non sembra siano ancora state fisicamente inserite sulla pagina web.

A questo punto non resta che attendere prezzo e data di uscita di PS5, che potrebbero appunto essere annunciati in un qualsiasi momento da qui ad agosto.