PS5, prezzo e data di uscita: le nostre previsioni alla faccia dei leak

Il prezzo e la data di uscita di PS5, con concomitante apertura dei preorder per la console Sony, sarebbero dovuti arrivare ieri sera in via ufficiale, o almeno così sostenevano alcuni leak. Le cose però sono andate diversamente, e a meno di cambi di programma improvvisi è possibile che si debba attendere fino ad agosto per conoscere queste informazioni.

Certo, possiamo comunque buttare giù delle previsioni sulla base di quello che sappiamo, sulla percezione psicologica di determinati elementi e sulla data di pubblicazione di alcuni giochi che sarebbero di grande aiuto nel supportare la line-up di lancio delle nuove piattaforme. Dunque, quali saranno prezzo e data di uscita di PS5?



Cominciamo da quest'ultima, fissata finora da Sony alla holiday season e dunque al periodo che va da ottobre a dicembre. I tre mesi commercialmente più forti dell'anno, visto che si tratta di un percorso che porta dritto al Natale, e quale regalo migliore di una nuova console? Volendo massimizzare le vendite al debutto, la scelta del periodo autunnale è insomma la più efficace possibile.

PS4 ha esordito nei negozi americani il 15 novembre e ci aspettiamo per PlayStation 5 un data praticamente identica, sebbene con qualche giorno di scarto visto che si tratterà di una domenica: vedremo la nuova console nei negozi, stavolta in contemporanea mondiale, nella settimana che va dal 9 al 12 novembre (difficile che scelgano venerdì 13...) o dal 20 al 24.



Perché pensiamo che le cose andranno in questo modo? Perché il 19 novembre esce Cyberpunk 2077 e il 17 novembre esce Assassin's Creed Valhalla: due titoli multipiattaforma che la gente non vede l'ora di giocare sulle piattaforme next-gen, e che andranno senz'altro a irrobustire le relative line-up di lancio.

Veniamo quindi al prezzo, argomento di discussione che abbiamo già affrontato in passato, cercando di immaginare quale fosse la cifra giusta per PS5 e Xbox Series X. Sebbene ai tempi la pensassimo diversamente, alcuni indizi ci spingono a pensare oggi che Sony possa effettivamente rischiarsela e puntare a 399 dollari per la Digital Edition di PS5 e 499 dollari per la versione con lettore disco.



L'assenza del drive Blu-Ray non si traduce di fatto in una differenza di 100 dollari per quanto concerne i costi produttivi della console, questo è certo, ma a Sony serve un argomento forte che possa convincere gli utenti ad acquistare l'edizione digitale della piattaforma, a costo di registrare una perdita iniziale.

Il motivo è molto semplice: all'azienda giapponese basterebbero due o tre acquisti a prezzo pieno su PlayStation Store per rientrare dell'investimento. E una differenza di 100 dollari potrebbe essere percepita come sufficiente per approfittare dello sconto pur dovendo rinunciare alla possibilità di acquistare software su disco.

Dunque, la nostra previsione è la parte centrale di novembre per l'uscita di PS5, 399 e 499 dollari per il prezzo. Voi che ne pensate? Parliamone.