PS5: prezzo e data d'uscita da un insider

PS5 avrà un prezzo di $499/£449 e sarà lanciata il 14 novembre in Giappone e il 20 novembre nel resto del mondo. A dirlo è stato l'insider Tom Henderson, noto per aver fornito informazioni segrete sulla serie Call of Duty, rivelatesi esatte.

Detto ciò le sue parole vanno prese assolutamente con le molle. Intanto appare strano il lancio giapponese prima di quello occidentale, cosa che ribalterebbe alcune dichiarazioni di Sony. Il produttore giapponese ha infatti detto in passato di volere un lancio contemporaneo in tutto il mondo di PS5. Che una settimana di scarto sia considerata accettabile?

Il secondo punto critico è il prezzo stesso. Come tutti sappiamo PS5 uscirà in due versioni: con lettore ottico e solo digitale. La prima viene considerata la versione standard. Comunque sia, a quale delle due si riferisce il prezzo di $499/£449? Probabilmente alla standard, ma un'informazione così parziale ci sembra davvero sospetta.

La sostanza è che bisogna andarci con i piedi di piombo, anche perché di insider poco attendibili è piena la rete, come quello che ha fatto credere a mezzo mondo che stasera alle 21:30 Sony avrebbe annunciato il prezzo e la data di lancio di PS5, aprendo le prenotazioni della console.