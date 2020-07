PS5: prezzo, data di uscita e preorder verranno annunciati stasera da Sony?

PS5 vedrà l'annuncio di prezzo, data di uscita e apertura dei preorder stasera, 13 luglio, alle 21.30 ora italiana: lo ha ribadito su Twitter Roberto Serranò.

Dopo aver riportato alcuni giorni fa che prezzo, uscita e preorder di PS5 sarebbero stati annunciati a breve, Roberto ha aggiunto alle informazioni anche un orario preciso, che corrisponde alle 12.00 del fuso del pacifico.

Evidentemente la fonte del leak, forse appartenente al circuito dei retailer, ha ricevuto delle conferme sul reveal di stasera, visto che in precedenza è stato chiarito che le date erano soggette a modifiche.

Qualora dovessimo davvero scoprire data e prezzo di PlayStation 5 stasera, con ogni probabilità Microsoft risponderebbe a stretto giro, senza neanche attendere il grande evento di luglio, che si terrà fra dieci giorni esatti.

Dopo aver azzeccato la nuova data della presentazione di PS5, Roberto Serranò potrebbe insomma fare un altro centro: fra qualche ora scopriremo se le cose stanno davvero così.

PS5 price, Release Date, and pre-orders should go live on Monday at 9:30pm .Lets see if this analyst is telling the truth. Save those pennies people Letz Go Champz!! @geronimo_73 pic.twitter.com/jlweRt7yII