Ubisoft Forward, un nuovo evento in arrivo nel corso del 2020

Ubisoft Forward tornerà con un nuovo evento nel corso del 2020: lo ha annunciato ieri sera Yves Guillemot, CEO della casa francese, nel suo intervento di chiusura.

Durante l'appuntamento di ieri abbiamo assistito all'annuncio di Far Cry 6 con trailer, data di lancio e immagini, nonché al gameplay di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion con le rispettive date d'uscita.

Possiamo dunque immaginare che nel prossimo Ubisoft Forward verrà dato spazio a quei franchise che ieri non hanno trovato posto nella presentazione: da Beyond Good & Evil 2 a Skull & Bones, passando per Gods & Monsters e altre eventuali novità.

"Sono orgoglioso dei nostri team per aver realizzato una line-up di giochi creativi e ambiziosi", ha dichiarato Guillemot. "E non vi abbiamo ancora mostrato tutto. Infatti c'è ancora molto in arrivo: vedrete un altro Ubisoft Forward con ulteriori informazioni sui nostri titoli in uscita."

Il nuovo appuntamento con Ubisoft Forward non ha ancora una data ufficiale, ma avverrà come detto entro la fine dell'anno.