Assassin's Creed Valhalla: video ufficiale con 30 minuti di gameplay commentato

Assassin's Creed Valhalla si mostra in queste ore anche con un nuovo video gameplay che riporta ben 30 minuti di gioco, consentendo così di vedere diversi elementi di gameplay per il nuovo titolo Ubisoft mostrato nel corso dell'Ubisoft Forward andato in scena nei minuti scorsi.

Si tratta praticamente del video di gameplay che era emerso anzitempo già la settimana scorsa, all'interno del flusso di leak che ha colpito, evidentemente, la compagnia francese a pochi giorni dalla data fissata per la presentazione ufficiale, ma in questo caso il tutto è visibile con maggiore chiarezza.

Gli elementi sono più o meno quelli ma sono montati in maniera differente, divisi in clip per una navigazione più agevole e accompagnati anche da un commento ufficiale da parte degli sviluppatori, che spiega i vari aspetti del gameplay per il nuovo capitolo.

Assassin's Creed Valhalla si è mostrato anche in un altro trailer in occasione della conferenza di stasera, da cui sono giunte anche varie informazioni come data di lancio e immagini dall'Ubisoft Forward, essendo questo chiaramente uno dei titoli di punta per la compagnia nel prossimo periodo.

Per saperne di più, vi rimandiamo al provato di Assassin's Creed Valhalla pubblicato proprio in questi minuti, mentre il filmato riportato qui sopra consente di vedere in maniera pratica le varie caratteristiche spiegate dagli sviluppatori. Al di là del netto cambio di ambientazione, che ci porta in questo caso tra la Scandinavia e la Gran Bretagna, il nuovo capitolo presenta varie caratteristiche particolari, andando dall'evoluzione del sistema di combattimento all'organizzazione dei contenuti in archi narrativi legati alle varie macro-aree della mappa.

L'uscita del gioco è fissata per il 17 novembre 2020 su PS5, XSX, PS4, Xbox One, Stadia e PC.