Tom Clancy's Elite Squad: un trailer annuncia la data d'uscita e le preregistrazioni

In occasione dell'Ubisoft Forward è stato rilasciato un nuovo trailer di Tom Clancy's Elite Squad con l'annuncio della data d'uscita del gioco: il 27 agosto 2020. Nel frattempo è possibile andare su Google Play per preregistrarsi, così da essere avvisati immediatamente quando il gioco sarà disponibile.

Tom Clancy's Elite Squad su Google Play

Leggiamo la descrizione ufficiale di Tom Clancy's Elite Squad:

Il mondo deve affrontare una nuova minaccia, in una guerra che non può essere vinta rispettando le regole. Nei panni del comandante di una squadra di soldati di élite senza precedenti, disponi di carta bianca per reclutare gli specialisti più abili e iconici dell'universo videoludico di Tom Clancy.

Riunisci tutti i tuoi eroi e criminali preferiti.Per la prima volta potrai formare squadre di eroi e criminali di Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, Splinter Cell, H.A.W.X e EndWar e partecipare a battaglie PvP nell'arena.

Conduci battaglie 5 contro 5 in tempo reale in diverse zone di combattimento.

Guida la tua squadra d'élite in combattimenti 5 contro 5 dinamici e ricchi di azione e impartisci ordini strategici con tempismo perfetto per sconfiggere il team avversario.

Combatti in mitici campi di battaglia dei videogiochi di Tom Clancy come Brooklyn Bridge (The Division 1), Presidential Plane (Rainbow Six Siege), Death Angel Church (Ghost Recon Wildlands), Detention Facility (Splinter cell Blacklist) e altri ancora.

Unisciti ai soldati più letali e ricorri alla strategia più efficace per vincere la battaglia.

Sam Fisher, Nomad, Caveira, Megan, El Sueño, Walker e tanti altri sono pronti a combattere ai tuoi ordini.

Addestra, equipaggia e potenzia il tuo team militare con centinaia di armi e attrezzature, dai coltelli ai fucili d'assalto, per sfruttarne al massimo il potenziale sul campo di battaglia.

Diventa il miglior comandante che ci sia!

Affronta altre squadre nelle battaglie PvP nell'arena per raggiungere la vetta della classifica. Unisci le forze con amici e altri giocatori per partecipare a guerre tra gilde epiche.

Forma la squadra migliore per mettere fine alla campagna del caos perpetrata dall'UMBRA. Completa la modalità campagna per rivivere tutti gli eventi che hanno reso l'UMBRA il nemico comune dei tuoi eroi e criminali preferiti e dato origine all'iniziativa Elite Squad: l'insolita unità militare creata per sconfiggerla.

Questo GDR d'azione 5 contro 5 è gratuito da scaricare e giocare, ma alcuni oggetti di gioco possono essere acquistati con denaro vero. Puoi disattivare gli acquisti all'interno del gioco nelle impostazioni del tuo dispositivo.