PS5 e Xbox Series X, le date d'uscita dei giochi Ubisoft suggeriscono il periodo di uscita delle console?

Le date d'uscita di alcuni giochi Ubisoft annunciate all'Ubisoft Forward, in particolare quelle di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion, potrebbero aver suggerito il periodo di lancio di PS5 e Xbox Series X.

I due giochi usciranno tra la fine di ottobre e la metà di novembre, periodo che sarebbe perfetto per le due nuove console, perché anticiperebbe il Black Friday e consentirebbe a entrambe di avere al lancio la maggior parte dei tripla A di terze parti annunciati in questi giorni, in particolare le sicure hit come Assassin's Creed Valhalla. Naturalmente non c'è niente di confermato, ma l'ipotesi non dovrebbe essere troppo distante dalla realtà, anche perché Microsoft e Sony non potranno certo mancare il periodo natalizio, quello in cui faranno più vendite.

Giusto ribadire che si tratta soltanto di speculazioni, quindi prendetele come tali, ma crediamo sinceramente di non essere troppo distanti dalla realtà, in questo caso. Per il resto vi ricordiamo che sia PS5, sia Xbox Series X sono state confermate per l'autunno del 2020, quindi incrociamo le dita.