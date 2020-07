Might & Magic Heroes: Era of Chaos torna a mostrarsi in trailer all'Ubisoft Forward

Might & Magic Heroes: Era of Chaos è stato celebrato da Ubisoft in occasione della conferenza di questa sera con un trailer che snocciola diversi numeri interessanti per l'RPG strategico mobile, a quanto pare un successo per la compagnia in tale ambito.

Sebbene gli appassionati della serie classica aspettino ormai da anni un vero e proprio seguito, Might & Magic Heroes: Era of Chaos è una digressione mobile piuttosto differente dal tono standard di Might & Magic, che tuttavia sembra aver fatto una certa presa sul pubblico.

Come riportato nel trailer, sul gioco sono state spese complessivamente oltre 30 milioni di ore, con oltre 100 milioni di battaglie combattute. Ubisoft invita dunque tutti a lanciarsi in questo titolo free-to-play disponibile per iOS e Android.

Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la recensione di Might , dove a dire il vero il gioco non è stato valutato proprio con grande favore, sebbene ci siano degli elementi di grande interesse tra l'impostazione strategica e il lore di riferimento.