Assassin's Creed Valhalla, data di lancio, trailer e immagini dall'Ubisoft Forward

Durante l'Ubisoft Forward è emersa la data di lancio di Assassin's Creed Valhalla per PS5, XSX, PS4, Xbox One, Stadia e PC. Il nuovo action ambientato ai tempi dei vichinghi arriverà il 17 novembre 2020 in contemporanea su tutte le piattaforme. L'occasione è stata colta anche per pubblicare tante nuove immagini del gioco.

Assassin's Creed Valhalla è il nuovo episodio cross-gen della serie. Ubisoft porterà il suo action-GdR su tutte le piattaforme attualmente sul mercato, in contemporanea e senza restrizioni. Il gioco è stato presentato diverse settimane fa in collaborazione con Xbox Series X e sarà uno dei primi giochi a sfruttare lo smart delivery, ovvero la possibilità di scaricare gratuitamente l'aggiornamento grazie al quale migliorare il comparto tecnico del gioco nel caso in cui si passi dall'attuale alla nuova generazione di console.

A breve dovrebbe arrivare anche un nostro corposo provato di Assassin's Creed Valhalla e domani, durante il nostro UltraPop Festival, mostreremo lunghi spezzoni inediti del gioco.

Ambientato nel IX secolo, Assassin's Creed Valhalla racconterà la storia di Eivor, un/una guerriero/a norvegese giunto/a nei regni di Northumbria, Mercia, Anglia orientale e Wessex in cerca di fortuna, prosperità e pace per sè e il suo popolo. Ma ovviamente non li troverà.

Il gioco riprende la formula di Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey, coi quali forma una trilogia, e la espande anche grazie alla potenza di Xbox Series X e PS5 che consentono di semplificare molti aspetti del gioco.

Di seguito vi presentiamo le nuove immagini: come vi sembrano?