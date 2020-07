UltraPop Festival: il calendario di Multiplayer.it, tra ospiti, GOTY e esclusive

Ecco il calendario della programmazione di Multiplayer.it durante l'UltraPop Festival. Di cosa si tratta? Di una sette giorni ricca di presentazioni, eventi, ospiti speciali, approfondimenti, insider dell'industria: in poche parole un appuntamento da non mancare: si parte con una giornata dedicata a Ubisoft per passare a Ghost of Tsushima, al Lucca Comics & Games, Paper Mario e i GOTY di mezzo anno. Non potete mancare.

Non contenti di aver creato un festival digitale di queste dimensioni, abbiamo deciso anche di triplicare i nostri sforzi: i tre canali di Netaddiction coinvolti nell'UltraPop Festival, ovvero Movieplayer, LegaNerd e ovviamente Multiplayer.it, andranno in onda dal 13 luglio alle 15 fino al 19 luglio alle 22 inoltrate con tre programmazioni parallele che confluiranno in una trasmissione a reti unificate solo la sera. All'indirizzo ultrapopfestival.it potrete trovare il programma completo dei tre canali, con tanto di comodo tasto per poter aggiungere l'evento al vostro calendario.

Visto che voi, però, seguirete solo la diretta di Multiplayer.it, di seguito vi presentiamo il ricchissimo programma che Umberto Moioli, Pierpaolo Greco, Vincenzo Lettera e Emanuele Gregori hanno messo in piedi per questa questa sette giorni davvero da non perdere.