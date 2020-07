Xbox Series X evento di luglio: Xbox Game Studios, Cyberpunk 2077 e nuovi giochi

Con una simpatica trovata su Twitter, Microsoft anticipa alcuni argomenti che saranno all'evento Xbox Series X di luglio. Dalle cartelle sullo sfondo di questo wallpaper a tema Xbox Series X, infatti, si intuisce che tra due settimane si parlerà di Xbox Game Studios, Halo Infinite, Cyberpunk 2077, nuovi giochi e molto altro.

Il tweet pubblicato da Xbox è apparentemente innocuo: annuncia una nuova serie di sfondi per Windows 10 dedicati alla sua console di nuova generazione. Gli sfondi possono essere scaricati da questo indirizzo. Guardando meglio la foto che accompagna il messaggio, però, si può vedere lo sfondo di un "impiegato di Microsoft" che sul suo desktop ha in bella mostra delle cartelle con tutti gli argomenti che Micorosft tratterà nell'atteso evento di luglio di Xbox Series X.

Leggendo le cartelle vediamo che tra due settimane ci saranno:

Particolarmente interessanti, quindi, sono gli annunci su xCloud, le notizie sugli Xbox Game Studios e quel "Code name generator" come se dovessero annunciare un qualche progetto ancora in codice.

Cosa vi aspettate?

The new Xbox Series X theme for Windows 10 is here.

You can look, but you can't touch. Unless you have a touchscreen monitor. Then touch away: https://t.co/Xq44exKEga pic.twitter.com/MZHQ3QlcLn