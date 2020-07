Brutta notizia per tutti i giocatori italiani: sembra che Far Cry 6 non sarà doppiato in italiano. Il gioco sarà sottotitolato e adattato nei menù, ma non potrà contare sull'ottimo doppiaggio che solitamente Ubisoft Italia fornisce ai suoi prodotti. Abbiamo contattato il publisher per avere una dichiarazione ufficiale, ma siamo ancora in attesa di una risposta.

Un po' a sorpresa arriva quella che potrebbe essere una brutta notizia per i giocatori italiani. Ubisoft Italia, infatti, non sembra intenzionata a voler doppiare Far Cry 6 nella nostra lingua. Spulciando sul sito ufficiale del gioco, infatti, ci si imbatte in uno schema dal quale risulta chiaro che la nostra lingua non è tra quelle supportate dallo sparatutto open world. Ci sono i testi nel menù e i sottotitoli, ma non il doppiaggio integrale.

Un qualcosa che poteva essere previsto ieri, vedendo che i trailer di Far Cry 6 erano solo sottotitolati nella nostra lingua.

Un fulmine a ciel sereno, dato che il publisher francese è sempre stato molto puntuale e affidabile nell'adattare i suoi giochi nella nostra lingua. Uno dei pochi rimasti, assieme a Sony, a fare ciò. Sfortunatamente.

Abbiamo contattato Ubisoft per avere una posizione ufficiale della divisione italiana, ma siamo ancora in attesa della risposta. Nel frattempo, abbiamo pubblicato un'anteprima di Far Cry 6. Il gioco uscirà nel 2021 per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC e Stadia.