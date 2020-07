Satoru Iwata: Reggie Fils-Aime, Geoff Keighley lo ricordano a 5 anni dalla scomparsa

Reggie Fils-Aime, Geoff Keighley e molte altre personalità dell'industria ricordano su Twitter l'ex Presidente di Nintendo Satoru Iwata a 5 anni dalla sue prematura scomparsa.

La scomparsa di Satoru Iwata è stato uno degli eventi più tristi dell'industria dei videogiochi. Un po' per via della giovane età dell'ex Presidente di Nintendo, un po' perché è stato consumato da una tremenda malattia. Ma soprattutto per lo spessore umano e professionale di Iwata.

Nato nel 1959 Iwata entro in Nintendo nel 1982, diventando presto una delle figure di spicco di HAL Laboratory. Sotto la sua direzione sono stati creati giochi come Kirby's Dream Land e Super Smash Bros..

Nel 2002, poi, Iwata succedette allo storico presidente Hiroshi Yamauchi, trasformando una società molto rigida e patriarcale nel moderno colosso dell'intrattenimento che conosciamo. L'11 luglio 2015 Iwata si è spento a causa di una neoplasia al sistema biliare.

L'ex Presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, ricorda Iwata come un mentore e un amico in grado di ispirare col suo lavoro e le sue parole. Geoff Keighley, giornalista e creatore dei The Games Awards, lo ricorda come una persona impegnata nel portare il sorriso sul volte delle persone e che amava molto i videogiochi.

Noi, semplicemente, come una delle persone più influenti degli ultimi anni, la cui "visione" ha consentito a Nintendo di superare la crisi della fine degli anni '90 e di essere una delle aziende più creative e solide della nostra industria.

What a sad day. 5 year anniversary of the passing of Nintendo's Satoru Iwata. An amazing man who devoted his life to putting smiles on our faces. The last thing he said to me: "Nintendo will always support you Geoff with The Game Awards." He truly loved video games. pic.twitter.com/5CTHeFAyoi — Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 11, 2020