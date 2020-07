Watch Dogs: Legion, ecco il video di gameplay dell'Ubisoft Forward sottotitolato in italiano

Ubisoft ha pubblicato la versione sottotitolata in italiano del video di gameplay di Watch Dogs: Legion visto durante l'Ubisoft Forward, il suo evento di presentazione andato in onda online nelle ultime ore.

Si tratta di un lungo filmato in cui possiamo vedere alcuni dettagli del gioco, tra sequenze narrative e di gameplay. Come saprete l'ambientazione di Watch Dogs: Legion è una Londra futuristica governata in modo dispotico. Il giocatore interpreta sostanzialmente la resistenza al regime, armata di telefoni capaci di cose miracolose.

Prima di lasciarvi al filmato, che trovate in testa alla notizia, vi ricordiamo che Watch Dogs Legion uscirà il 29 ottobre 2020 su PS5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC e Google Stadia.