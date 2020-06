PS5, la nuova data della presentazione ufficiale verrà annunciata oggi da Sony?

La nuova data della presentazione ufficiale di PS5 verrà annunciata oggi da Sony? È ciò che suggerisce il messaggio pubblicato da un noto insider su Twitter.

"Spero che Sony annunci la nuova data dell'evento di PlayStation 5 oggi", ha scritto Okami, ma non è chiaro se il suo sia un semplice auspicio o nasconda qualcosa di più. In effetti Sony ha detto che la presentazione di PS5 avrà presto una nuova data, dunque tutto può essere.

Rimandata per via degli eventi in USA, la presentazione si sarebbe dovuta svolgere ieri sera a partire dalle 22.00, ora italiana, ma non ha ancora una nuova data.

Ieri abbiamo provato a fare il punto sulle nostre previsioni per l'evento, in cui finalmente la casa giapponese mostrerà il design di PlayStation 5.