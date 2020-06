PS5: la presentazione avrà presto una nuova data, dice Sony

PS5 continua a non mostrarsi e sono ormai parecchi mesi che attendiamo di vedere qualche gioco o quantomeno la forma della console stessa, tuttavia l'attesa rimanente dovrebbe ormai essere breve, con Sony che ha annunciato di voler svelare presto la nuova data per la presentazione ufficiale.

Com'è ormai ben noto a tutti, la presentazione di PS5 è stata rimandata a causa degli eventi che stanno sconvolgendo gli USA, legati alle manifestazioni di protesta antirazzista in seguito all'uccisione di George Floyd. Sony ha deciso di posticipare il suo evento di presentazione in attesa di tempi più tranquilli in cui poter godere anche della massima visibilità, ma non è facile sapere quando questi tempi potranno arrivare.

Al momento è ancora presto per fare delle previsioni che abbiano la pretesa di essere precise, tuttavia è probabile che Sony non abbia intenzione di attendere ancora per molto, anche perché riuscire a mantenere il più stretto riserbo ancora a lungo, con una presentazione praticamente già pronta in mano, diventa sempre più difficile col passare del tempo.

L'unica indicazione possiamo trovarla allora in un brevissimo aggiornamento postato da Sony sul canale ufficiale PlayStation, relativamente al teaser di annuncio della presentazione di PS5 che era stato pubblicato annunciato la data del 4 giugno, poi come abbiamo visto spostata.

"Questo evento è stato posticipato, riferiremo una nuova data presto", si legge, e al momento è l'unica comunicazione che possiamo considerare come ufficiale da parte di Sony. Con le tensioni in USA che non sembrano proprio indirizzate verso una conclusione definitiva a breve, non è facile pensare a quando potrebbe essere effettuata la presentazione di PS5, perché se Sony cerca la calma assoluta potrebbe volerci ancora un po'.

In ogni caso, PS5 uscirà nel 2020 e la cosa è stata ribadita anche oggi dalle fonti che riferiscono in un prossimo avvio della produzione, dunque non può mancare troppo tempo alla presentazione della console.