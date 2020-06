Expert, volantino Lo Sconto che Conta con sconti su Xbox One X e Cyberpunk 2077, PS4, TV e altro

Expert propone diversi sconti su TV, console, smartphone e vari altri prodotti di elettronica nelle nuove promozioni all'interno del volantino Lo Sconto che Conta, diviso peraltro nelle due sezioni Gaer e DG Group che propongono alcune differenze tra loro ma anche diversi elementi in comune.

Gli sconti del volantino vanno dal 3 al 14 giugno 2020 e comprendono praticamente ogni settore dell'elettronica di consumo all'interno della catena di negozi. Tra questi troviamo in particolare TV, console, smartphone, PC e vari altri prodotti di elettronica.

Essendo suddivisi in base alla zona geografiche, le offerte possono variare e qui in particolare prendiamo come base le offerte presenti sul circuito Gaer, in ogni caso potete trovare tutte le offerte a questo indirizzo sul sito ufficiale, in base alla collocazione geografica.

Per quanto riguarda i TV, segnaliamo la presenza di vari modelli di Samsung, in particolare il QE49Q70 che può essere una buona soluzione anche per i videogiochi, vista la diagonale non eccessiva, la tecnologia QLED e la bassa latenza, al prezzo di 699 euro con 100 euro di sconto. Tra gli OLED troviamo il Sony 55AG8 a 1549 euro e l'LG 55C9 a 1399 euro, entrambi da 55 pollici e ottime soluzioni di alto profilo con dimensioni (e prezzi) non eccessive.

Per quanto riguarda le console, molto interessante l'offerta su Xbox One X in edizione speciale con Cyberpunk 2077 al prezzo di 299 euro, con ben 200 euro di sconto: si tratta della versione speciale in edizione limitata della console a tema con il gioco CD Projekt RED, comprensiva anche del gioco (in prevendita, ovviamente) ma la promo è valida solo fino al 5 giugno. Per quanto riguarda PS4 troviamo vari sconti sui giochi all'interno dei Days of Play e su PlayStation VR, acquistabile a 199 euro.

Infine, tra gli smartphone segnaliamo Samsung Galaxy A30s a 239 euro, Huawei P30 Lite a 279 euro e Redmi Note 8T a 169,90 euro.

