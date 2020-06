Xbox Store, la nuova interfaccia Mercury si mostra nelle prime immagini trapelate online

Xbox Store continua la sua evoluzione progressiva, con il prossimo step che sembra sia identificato con il nome in codice Mercury, che si mostra in queste prime immagini trapelate online a illustrare la nuova impostazione dell'interfaccia.

Il nome in codice Mercury era già emerso nei giorni scorsi, associato anche al lancio di Project xCloud, probabilmente come interfaccia condivisa tra console e servizio di cloud gaming, almeno in parte. In ogni caso, le due immagini riportate qui sotto, pubblicate da Windows Central, dovrebbero mostrare l'aspetto di alcune delle pagine principali del nuovo Xbox Store.

L'app è stata diffusa inizialmente per errore presso l'Xbox Insider Program, probabilmente perché ancora in forma preliminare, ma dovrebbe a questo punto essere testata presto in forma più allargata. L'aspetto che traspare da queste immagini sembra riferirsi in particolare allo stile adottato dall'app Xbox in Beta e dalla Xbox Game Bar su PC, con angoli arrotondati, una nuova organizzazione di tile e finestre e un nuovo font utilizzato per i testi.

Il tutto dovrebbe portare a una maggiore convergenza di stili e visualizzazione tra Xbox One, PC e Project xCloud, oltre ovviamente a Xbox Series X, che verosimilmente adotterà inizialmente questo stesso stile. L'intenzione di Microsoft è infatti quella di mantenere il design dell'interfaccia di Xbox Series X al lancio molto simile a quella attuale di Xbox One, in modo da mantenere al massimo la continuità di esperienza da una all'altra.