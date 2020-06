Xbox Store, aggiornamento in arrivo per Project xCloud: nome in codice Mercury

Xbox Store sta per ricevere un grosso aggiornamento, nome in codice Mercury, che potrebbe ridisegnare il sito in vista del lancio della piattaforma di game streaming Project xCloud.

L'update sembra girare da un po' di tempo fra i membri del programma Xbox Insider e pare implichi un completo redesign dello store per i televisori 4K e l'uso sia con le nuove console, fra cui la tanto chiacchierata Xbox Lockhart, che potrebbe essere annunciata con il prezzo di Xbox Series X, che gli attuali modelli.

Stando a quanto è stato possibile vedere finora, l'app è visivamente molto simile all'aattuale, ma probabilmente i cambiamenti più importanti sono "sotto il cofano" e potrebbero aggiungersene di altri non appena verrà effettuata la release ufficiale.

Curiosamente, l'aggiornamento Mercury è già presente su Microsoft Store, ma selezionandolo il download fallisce e non è dunque possibile installarlo. Bisognerà insomma attendere ancora un po' per capire come stanno le cose.

Come riportato nel nostro provato, Project xCloud sembra un servizio davvero interessante e promettente.