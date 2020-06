The Last of Us 2, anche Naughty Dog prende posizione circa gli scontri negli USA

Anche Naughty Dog ha preso posizione rispetto agli scontri che stanno avvenendo in queste ore negli USA, quando mancano ormai pochi giorni all'atteso lancio di The Last of Us 2.

"Non è il momento di restare in silenzio. Per troppo tempo, troppe persone hanno sofferto a causa di un problema sistematico dell'America", recita il messaggio del team di sviluppo di The Last of Us 2, presentato con un video di gameplay durante l'ultimo State of Play.

"Troppi hanno perso figli, figlie, fratelli, sorelle, padri e madri. Esprimiamo la nostra solidarietà contro il razzismo e l'ingiustizia. Ora è il momento che tutti facciamo la nostra parte e poniamo fine al razzismo nei confronti delle persone di colore e alla violenza."

"Molti di noi in Naughty Dog stanno facendo donazioni alle organizzazioni nazionali e locali. Vi preghiamo di considerare di fare altrettanto."

"Speriamo di vedere l'inizio di un concreto cambiamento per le persone di colore in America."