Dragon Ball Z, Androide C18 prende vita nel cosplay di kalaynokay

Inizia la nuova settimana, e naturalmente noi siamo già pronti per ricominciare a proporvi nuovi cosplay interessanti o più generalmente degni di attenzione, giorno dopo giorno. Oggi 1 giugno 2020 si comincia il nuovo mese con uno splendido lavoro dedicato alla bellissima Androide C18, basato naturalmente sul manga e anime Dragon Ball Z.

La cosplayer che si è profusa in tanti sforzi è kalaynokay, artista che in passato ha degnato di attenzione comunque anche altri manga e anime di rilievo. Nel suo cosplay eccezionale l'Androide C18 prende vita nel mondo reale; è una reinterpretazione visibilmente differente dagli altri sexy cosplay di Androide C18 che vi abbiamo mostrato nel corso dell'ultimo mese.

Al trucco facciale semplicemente perfetto si aggiungono dei particolari molto ben realizzati, che riproducono in modo fedele l'abbigliamento dell'Androide in Dragon Ball Z. C18 debuttò infatti nella Saga dei Cyborg, e fu creata dal Dottor Gelo assieme al fratello C17 e all'amico C16; il resto è storia, C18 di recente è tornata alla ribalta anche in Dragon Ball Super, dove ha partecipato al torneo della sopravvivenza degli universi (o Torneo del Potere).

Eccovi un'immagine del cosplay di Androide C18, fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti. Ma prima avrete sufficiente tempo anche per degnare di un'occhiata gli altri costumi proposti nei giorni scorsi, ad esempio: