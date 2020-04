One Piece, sexy Nico Robin nel cosplay di Hebe

Avete mai visto il film di One Piece noto come One Piece Gold? Se la risposta è sì, oggi potrete godervi particolarmente questo cosplay dell'opera di Eiichiro Oda, dedicato a sexy Nico Robin. Se la risposta è no, poco male: ve lo godrete lo stesso, grazie a noi.

La cosplayer Hebe ha dedicato il suo ultimo lavoro proprio ad una versione estremamente sensuale di Nico Robin, basata sul film di animazione in questione, canonico nel mondo di One Piece. Notate i dettagli, i vari particolari, la cura nella realizzazione del costume nel complesso, poi ancora anche la parrucca e il cappello che ci sembrano davvero elementi ineccepibili. Del resto il cosplay non è neppure troppo provocante, in quanto fedele all'aspetto del personaggio nel film Gold in questione.

Cosa ne pensate di questo sexy cosplay dedicato a Nico Robin, personaggio fondamentale più in generale nell'opera di Eiichiro Oda e One Piece? Eccovi una sua immagine, fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti di questo articolo.