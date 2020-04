Animal Crossing: New Horizons di nuovo primo nelle classifiche inglesi

Animal Crossing: New Horizons è tornato primo nelle classifiche inglesi di questa settimana, compilate come sempre da GFK, scavalcando in corsa FIFA 20, primo la scorsa settimana. Ottimo risultato anche per Ring Fit Adventure, balzato in quarta posizione, dalla decima occupata in precedenza.

Da notare la presenza di altri due esclusive per Nintendo Switch in classifica: l'intramontabile Mario Kart 8 Deluxe e Luigi's Mansion 3.

Sembra proprio che Nintendo Switch sia la console che più abbia tratto giovamento dalla chiusura totale dovuta alla pandemia di coronavirus. In particolare Animal Crossing: New Horizons ha avuto uno slancio enorme dalla situazione, facendo numeri incredibili. Pensate soltanto a quanto sta vendendo in Giappone e al fatto che potrebbe diventare presto il gioco per Nintendo Switch più venduto di sempre.

Classifiche inglesi della settimana terminata il 25 aprile 2020: