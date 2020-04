Giochi PS4: Daymare: 1998 e Sakura Wars nella settimana del 27 aprile 2020

L'ultima settimana di aprile 2020 è ufficialmente cominciata, e con lei approderanno su PlayStation 4 alcuni titoli particolarmente interessanti, che vale la pena tenere d'occhio. Ricordiamoli almeno brevemente in questo rapido articolo, dedicato a tutti i giochi in uscita su PS4 della settimana del 27 aprile 2020.

Dato che dovrete restare ancora per un po' in casa, vale la pena subito ricordare i giochi di rilievo in arrivo su PlayStation 4 questa settimana. Per esempio Daymare: 1998, che sarà disponibile sulla console Sony a partire da domani, martedì 28 aprile 2020. "Daymare: 1998 è un survival horror sviluppato dal team italiano Invader Studios in collaborazione con Destructive Creations". La recensione della versione PC tra l'altro è già disponibile sulle nostre pagine: perché non le date un'occhiata?

Sempre domani sarà anche il turno del debutto su PlayStation 4 di Sakura Wars, titolo sicuramente molto carismatico del quale vi abbiamo già offerto di recente la video anteprima. "L'ambientazione di Project Sakura Wars è una versione romanzata della Tokyo imperiale del 1940. Dieci anni prima un cataclisma aveva distrutto l'Imperial Combat Revue di Tokyo, ossia il corpo di difesa della città che operava fuori dall'Imperial Theater. Da allora il teatro è caduto in disgrazia e rischia la chiusura. Il giocatore interpreterà il capitano della nuova Tokyo revue e dovrà ridare fiducia alle truppe e riportare il teatro al suo antico splendore! Come gli altri capitoli della serie Sakura, Project Sakura Wars metterà una particolare enfasi nel tratteggiare i rapporti tra i personaggi e le loro relazioni sentimentali".

Ecco qui di seguito, in un pratico elenco ordinato per date di uscita, tutti giochi in arrivo su PlayStation 4 della settimana del 27 aprile 2020.