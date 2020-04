Sakura Wars, il provato del nuovo inizio della serie cult di SEGA

Sakura Wars potrebbe non dire molto ai giocatori occidentali, persino a quelli appassionati di videogiochi dallo stampo orientale, mentre chi lo conosce e ha segretamente portato avanti un amore destinato forse a non essere corrisposto vi dirà che è una serie da seguire assolutamente. Mecha, folklore giapponese e steampunk sono i tre ingredienti per la ricetta di una saga che ha influenzato gli sviluppatori del nuovo millennio e anno dopo anno ha rapito il cuore di migliaia di appassionati. Sakura Wars è tuttavia un progetto che ha superato il medium videoludico ed è diventato parte della cultura giapponese al punto da ricevere adattamenti anime, film, manga, persino musical (oltre a merchandise di sorta). Non sono molti i prodotti a vantare una simile influenza ma esaminandola più da vicino diventa chiaro perché la serie abbia ottenuto quel successo che ancora oggi la rende tanto preziosa, diventando punto fermo per tutti i giochi di ruolo con meccaniche romance dei vent'anni successivi al suo debutto. Sfortuna vuole che qui in Occidente siano arrivate quelle che davvero potremmo definire briciole di tutto il materiale realmente disponibile e l'ultimo videogioco pubblicato fuori dal Giappone, non senza un discreto ritardo, risale al lontano 2010 con Sakura Wars: So Long, My Love . Capite quindi perché, tra gli appassionati irriducibili del franchise, la notizia dell'arrivo di Sakura Wars su PlayStation 4 abbia suscitato non poco interesse. In attesa di potervene parlare più nel dettaglio con la recensione, siamo qui per raccontarvi le prime ore di gioco e le ottime impressioni tratte da un atteso e assolutamente gradito ritorno.

Tra mecha e teatro

Sakura Wars, intesa come serie generale, è ambientata in un universo alternativo steampunk dove i demoni minacciano di continuo la razza umana. Per contrastarli, il Giappone ha costruito robot da guerra alimentati a vapore, che però non possono essere pilotati da tutti: servono individui dotati di un talento particolare e un'energia mentale fuori dal comune che in questo caso, per favorire la componente romance, sono esclusivamente donne poiché la loro energia psichica è maggiore. L'esistenza di questa particolare unità bellica viene mascherata usando come facciata un teatro, dove i piloti nel tempo libero si esibiscono come attori. Non appena sorge una minaccia, i personaggi riprendono le loro reali vesti e si preparano a difendere una volta di più l'umanità. Il concept fa ovviamente da sfondo anche a Sakura Wars, che si svolge dodici anni dopo la fine della campagna vissuta con la Divisione di New York in Sakura Wars: So Long, My Love. Se si parla di romance è tuttavia necessaria almeno una componente maschile in questo parterre di sole donne e, come in ogni gioco della serie, il ruolo è assegnato al capitano - controllato dal giocatore. Sono trascorsi molti anni, tanto nella vita reale quanto in quella videoludica, e proprio per questo si può definire Sakura Wars una ripartenza in qualsiasi senso: per i giocatori occidentali che non conoscevano la serie e anche per i personaggi in game, poiché gli equilibri mondiali non sono più gli stessi dei tempi che furono.

Un grosso evento avvenuto a Tokyo ha fatto sì che le principali divisioni non esistano più e al loro posto sia sorta un'associazione mondiale finanziaria, che ora gestisce la lotta ai demoni e ha lasciato le singole organizzazioni più o meno assoggettate alla sua burocrazia. Questo da un lato ha portato una collaborazione più regolata ma dall'altro ha gradualmente eroso il prestigio delle vecchie divisioni, a maggior ragione perché nel corso degli anni non c'è stata una minaccia tale da richiedere interventi congiunti. Qui comincia la storia di Seijuro Kamiyama, capitano di marina destinato a prendere le redini della prestigiosa Flower Division di Tokyo che ha potuto rinascere per merito di Sumire, uno dei personaggi originali di Sakura Wars uscito dalle scene prima rispetto agli altri dopo l'abbandono della doppiatrice (nonché performer teatrale). Siamo quindi davanti a un ideale ponte tra i fan storici e i nuovi arrivati, che porta Sakura Wars a essere un promettente soft reboot.

Purtroppo la situazione della Flower Division è lontana dall'essere florida: i fasti di un tempo sono ormai perduti e sia sotto il profilo artistico sia sotto quello guerriero le sue ragazze non riescono a tenere il passo con chi le ha precedute. Mancano i fondi, le capacità e gli stessi mecha (chiamati Kobu), per quanto attivi, necessitano di una revisione che l'assenza di denaro non consente: insomma, un quadro piuttosto sconfortante per Seijuro, che però possiamo spingere verso un cauto ottimismo per risollevare sorti e morale.