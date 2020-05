Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di Darshelle Stevens

Domenica, giorno di riposo: il momento ideale per godersi un nuovo cosplay a tema Dragon Ball, non trovate? Ecco dunque che abbiamo preparato per voi un articolo su un nuovo costume dedicato a Bunny Bulma, anche oggi 31 maggio 2020. Non occorre neppure che ci ringraziate: sappiamo quanto i cosplay siano amati dal pubblico.

La cosplayer Darshelle Stevens ha realizzato un lavoro dedicato alla sexy Bunny Bulma di Dragon Ball. Il personaggio femminile in questione, variante della classica Bulma, apparve in pochissimi episodi dell'anime e capitoli del manga, sufficienti però perché il pubblico se ne innamorasse. Ecco allora che Darshelle Stevens ha voluto valorizzarla ancora una volta, tra l'altro in un cosplay decisamente sensuale. Dal punto di vista degli accessori, dell'interpretazione e del trucco tra l'altro ci sembra praticamente perfetto: avete forse qualcosa da obiettare?

Eccovi l'immagine del cosplay di sexy Bunny Bulma: ci interessa il vostro parere, dunque fateci sapere cosa ne pensate nella sezione dedicata ai commenti.

Bulma Bunny by Darshelle Stevens pic.twitter.com/GQV4UkwBXz — Sexy Cosplay Girls (@sexxxycosplay) May 27, 2020