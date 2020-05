Dragon Ball Z, sexy Androide C18 nel cosplay di terminacosplay

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema mondo degli anime, dei manga e di chi più ne ha più ne metta. Oggi torna a farla da protagonista la sexy Androide C18 di Dragon Ball Z, celebre opera di Akira Toriyama che difficilmente dovrebbe avere bisogno di presentazioni, avendo segnato l'infanzia di moltissimi dei nostri lettori.

La cosplayer terminacosplay (che già nel nome è tutto un programma) ha dedicato il suo lavoro ad una versione estremamente sensuale dell'Androide C18 di Dragon Ball. "Sexy C18" per un buon motivo, come avrete modo di vedere: praticamente l'artista si è immortalata indossando biancheria intima, ma non mancano riferimenti a Dragon Ball Z, come le sfere del drago. E del resto si tratta pure sempre di un cosplay a tema, per quanto "reinterpretazione" del personaggio originale.

Qui di seguito vi riportiamo l'immagine del sexy cosplay di Androide 18, cosa ne pensate? Vi piace o snatura troppo il Cyborg creato dal Dottor Gelo? Su Instagram ha ottenuto notevoli consensi, per quanto possa interessarvi. E prima di salutarci ricordiamo almeno alcuni dei cosplay che vi abbiamo proposto nei giorni scorsi. Ad esempio: