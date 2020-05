PS5 offrirà un'evoluzione del sonoro, secondo Sony

PS5 offrirà un'evoluzione del sonoro, stando a quanto dichiarato da Sony durante un incontro con gli investitori, in cui ha illustrato i piani strategici per la sua console di nuova generazione attraverso delle slide. In una di queste si parlava proprio delle nuove possibilità per il sonoro offerte dal chip per l'audio 3D montato in PS5, in cui si poteva leggere:

"Installando un chip 3D personalizzato per l'audio in PS5 abbiamo reso possibile la realizzazione di esperienze audio 3D diverse e più sofisticate. I giocatori potranno sentire il suono spostarsi da davanti a dietro, da sopra a sotto e tutto intorno a loro."

Stando sempre alla presentazione, il chip audio 3D, unito alla velocità del nuovo SSD della console e al DualSense con feedback aptici, offrirà "esperienze che prima non erano possibili."

Per avere un'idea di queste esperienze andate a riguardare la presentazione dell'Unreal Engine 5 con la tech demo Lumen. Sony nei giorni scorsi ha parlato molto di PS5, svelando che avrà una line up "irresistibile".