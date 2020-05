Animal Crossing: New Horizons, un modello per Triss Merigold di The Witcher 3, ecco il codice

La community di Animal Crossing: New Horizons ha già creato un numero spropositato di modelli personalizzabili, tutti dedicati al mondo degli anime, dei manga, di film e serie TV, e anche pensati per altri videogiochi. Oggi tocca dunque alla Triss Merigold di The Witcher 3, che invade le isole dei giocatori con tutta la sua bellezza.

Diventare la Triss Merigold di The Witcher 3 su Animal Crossing: New Horizons è davvero semplice, vi basterà utilizzare il modello che vi proponiamo in questa notizia. Noi vi forniremo il codice da riscattare all'interno del gioco, voi dovrete recarvi presso la bottega delle sorelle Ago e Filo per utilizzarlo.

La procedura non porta via più di qualche minuto: accedete al terminale rosa in fondo al negozio, collegatevi ad internet (occorre un abbonamento attivo al Nintendo Switch Online), infine digitate manualmente il codice e salvate il modello. Qui è tutto legale, giusto e bello, a differenza del glitch per clonare i biglietti miglia all'infinito.

Per rendere poi perfetta la vostra Triss Merigold basterà modificare il colore dei capelli e aggiungere il taglio giusto. Eccovi l'immagine con il suo abito visto in The Witcher 3; sulle nostre pagine ne trovate tanti altri ovviamente, per esempio quello dedicato al Trunks di Dragon Ball Z, solo per citare il primo che ci viene in mente.