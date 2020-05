FIFA 20, la patch 1.21 corregge le grafiche della Liga su PC e presto ps4 e xbox one

Electronic Arts ha pubblicato la patch 1.21 della versione PC di FIFA 20 per andare a correggere un bug riguardante le grafiche della Liga. La patch, la diciassettesima, arriverà anche su PS4 e Xbox One, ma in un secondo momento.

Tutto qui? Sì, si tratta della classica patch minore, mirata a risolvere un singolo problema, come faceva sospettare anche il numero progressivo e la scarsa enfasi messa sulla sua uscita. La nota di rilascio è formata da una sola voce:

A volte il pacchetto broadcast (le grafiche televisive) di LaLiga Santander restava bloccato sullo schermo fino alla chiusura del gioco.

Ora non più, evidentemente. Come sempre in questi casi, Electronic Arts ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno fornito feedback, permettendo l'individuazione del bug.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che FIFA 20 è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Presto dovrebbe essere presentato il nuovo FIFA, probabilmente in occasione dell'EA Play 2020. Vedremo quali novità introdurrà.