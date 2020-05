Streets of Rage 4 molto bene nei voti di Famitsu, ottimo Gnosia per Nintendo Switch

Il picchiaduro a scorrimento Streets of Rage 4 è piaciuto davvero molto ai redattori di Famitsu, che nel numero 1642 della rivista lo hanno premiato con con un lusinghiero 34/40. Il titolo di Lizardcube è stato battuto solo da Gnosia, un gioco di ruolo giapponese per Nintendo Switch, pubblicato in precedenza su PS Vita, che ha strappato un ottimo 36/40.

Per il resto sono pochi i giochi degni di nota. Tra questi Moving Out per PS4 e Switch, fermatosi a 31/40, e Goblin Sword per Switch, non andato oltre i 30/40.

Se volete saperne di più su Streets of Rage 4, potete leggere la nostra recensione, scritta dall'imperturbabile Tommaso Pugliese.