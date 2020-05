FIFA 21 e vari giochi EA non annunciati in arrivo, diversi titoli su Nintendo Switch

Dai recenti risultati finanziari diffusi da Electronic Arts emerge la presenza di vari giochi non ancora annunciati che sono previsti arrivare entro marzo 2021 come FIFA 21, e diversi di questi dovrebbero essere per (o "anche per") Nintendo Switch.

Tra i giochi che non sono stati ancora annunciati possiamo annoverare i vari sportivi annuali come FIFA 21, Madden 21 e NHL 21, che sono previsti tra la fine di settembre e la fine dell'anno, ma dovrebbero essercene anche altri. Quelli annunciati e già presenti nei piani stabili sono, tra gli altri, Burnout Paradise Remastered per Nintendo Switch e Command , ma si tratta solo di alcuni esempi.

Non ci sono titoli precisi ma i documenti parlano di un altro gioco sportivo, un titolo "EA HD", quattro giochi da parte dei partner EA e due titolo mobile in soft launch, tutti previsti entro la fine dell'anno fiscale e dunque entro marzo 2021, oltre a il gioco VR di Medal of Honor previsto per Oculus.

Per quanto riguarda Nintendo Switch, Electronic Arts ha detto chiaramente di voler incrementare il supporto per la console Nintendo e che ci sono "multipli" giochi EA che sono previsti per questa, in arrivo nei prossimi mesi e anni.

Ovviamente le dichiarazioni sono ancora piuttosto vaghe, ma l'intento è chiaro e d'altra parte, considerando la crescita costante dell'utenza Nintendo Switch, è naturale che EA abbia intenzione di allargare il catalogo di titoli disponibile per la console Nintendo.

Ulteriori informazioni, annunci e novità sui giochi Electronic Arts arriveranno a questo punto, probabilmente, nel corso dell'evento EA Play Live confermato a giugno 2020, che si svolgerà in formato digitale e in streaming, ma alcune novità potrebbero essere annunciate già durante l'Inside Xbox del 7 maggio che sarà concentrato sui titoli third party per Xbox Series X e per il quale c'è anche una maratona organizzata su Multiplayer.it.