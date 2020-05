Call of Duty: Warzone a 60 milioni di utenti, Call of Duty: Modern Warfare batte i record della serie

Call of Duty: Warzone ha raggiunto un altro traguardo impressionante in termini di popolarità, con il superamento dei 60 milioni di giocatori registrati nel gioco, un elemento che risalta in maniera particolare all'interno dei risultati finanziari di Activision Blizzard, dai quali vediamo anche come Call of Duty: Modern Warfare abbia battuto i record della serie in termini di vendite.

Le finanze di Activision Blizzard sono estremamente solide, a quanto pare, con 1,7 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2020 per quanto riguarda i ricavi netti GAAP e 519 milioni di dollari provenienti proprio da Call of Duty: Modern Warfare e da Warzone.

A un paio di settimane di dista dall'annuncio dei 50 milioni di giocatori raggiunti, dunque, Call of Duty: Warzone ha fatto segnare altri 10 milioni di utenti attivi superando i 60 milioni e dando dunque un'idea di come lo sparatutto gratuito battle royale sia stato un successo e continui a macinare numeri incredibili.

A dire il vero non è precisamente chiaro a cosa si riferisca il numero relativo ai giocatori: probabilmente si tratta della quantità totale di persone che hanno effettuato il download di Call of Duty: Warzone più che degli utenti attivi su base mensile, ma si tratta comunque di un risultato notevole, sebbene il gioco sia gratuito.

Per quanto riguarda Call of Duty: Modern Warfare, inoltre, Activision ha riferito che "ha venduto più unità e ha più giocatori di qualsiasi altro Call of Duty precedente a questo punto dopo la sua uscita", in base a quanto riportato nei documenti.

Per Call of Duty: Warzone, inoltre, ci sono nuove modalità di gioco in arrivo con la Stagione 4 confermate da Infinity Ward e il gioco è stato confermato ufficialmente anche su PS5 e Xbox Series X.